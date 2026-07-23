Госдума закрепила право ветеранов боевых действий и их вдов на бесплатное ЭКО

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о праве состоящих в браке ветеранов и инвалидов боевых действий, а также их вдов на использование вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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