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Госдума закрепила право ветеранов боевых действий и их вдов на бесплатное ЭКО

Госдума закрепила право ветеранов боевых действий и их вдов на бесплатное ЭКО

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о праве состоящих в браке ветеранов и инвалидов боевых действий, а также их вдов на использование вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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