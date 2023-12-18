Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы

Демографическая ситуация в России будет улучшаться в ближайшие годы. Такой прогноз дал президент страны Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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