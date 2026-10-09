SITCo | Approved Setup Thesis — October 9 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Setup Watch — Can Buyers Complete the Repair? Context: Breadth improved and RSP reclaimed its HVN, but semiconductors remain weak.
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