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Газета.ру

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Шадаев: "Почта России" получит допсредства за счет доставки пенсий

Шадаев: "Почта России" получит допсредства за счет доставки пенсий

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что «Почта России» получит допфинансирование за счет повышения выплачиваемой Фондом пенсионного и социального страхования комиссии за доставку пенсий.

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