Календарь на 2024 год настольный, годовой, тип "Домик".Размер листа при печати А4.Тип: закривленный PDF+ Для тех кто умеет прикреплён исходный векторный файл в формате Aiшрифт: CambriaСкачать архив можно по ссылке после превью.
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