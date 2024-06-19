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Как Шойгу спас Путина от переворота, рассказал Хазин

Как Шойгу спас Путина от переворота, рассказал Хазин

Сегодня 3,4K прочитали В мае 2020 года президент России Владимир Путин наградил тогдашнего министра обороны Сергей Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

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Дмитрий Антипас
Автору: В русском языке нет выражения &quot;ловить рыбку в ТЕМНОЙ воде&quot;, а есть выражение &quot;ловить рыбку в МУТНОЙ воде&quot;, а вот Конфуций говорил: трудно найти черную кошку в ТЕМНОЙ комнате, особенно, если ее там нет!
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