Сегодня 3,4K прочитали В мае 2020 года президент России Владимир Путин наградил тогдашнего министра обороны Сергей Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
Как Шойгу спас Путина от переворота, рассказал Хазин
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Дмитрий Антипас
Автору: В русском языке нет выражения "ловить рыбку в ТЕМНОЙ воде", а есть выражение "ловить рыбку в МУТНОЙ воде", а вот Конфуций говорил: трудно найти черную кошку в ТЕМНОЙ комнате, особенно, если ее там нет!
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