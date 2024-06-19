Как Шойгу спас Путина от переворота, рассказал Хазин

Дмитрий Антипас

Автору: В русском языке нет выражения "ловить рыбку в ТЕМНОЙ воде", а есть выражение "ловить рыбку в МУТНОЙ воде", а вот Конфуций говорил: трудно найти черную кошку в ТЕМНОЙ комнате, особенно, если ее там нет!