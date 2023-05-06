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Рогозин сказал о возможном применении ядерного оружия при контрнаступлении ВСУ

Рогозин сказал о возможном применении ядерного оружия при контрнаступлении ВСУ

Оборонная доктрина позволяет это сделать.Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия, в соответствии с оборонной доктриной, имеет полное право на применение тактического ядерного оружия для остановки контрнаступления ВСУ.

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