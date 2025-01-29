Канадский тренер Кинэн: «Приезжал в Советский Союз, заходил в магазин, а там нечего было купить»

Обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, бывший главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн рассказал, в чем ключевая разница между молодежью его поколения и нынешней, и поделился впечатлениями от визита в СССР.
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