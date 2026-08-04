Галузин: РФ и Казахстан еще до атак ВСУ работали по интеграции маркетплейсов

Россия и Казахстан еще до атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) работали по интеграции маркетплейсов. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума в беседе с ТАСС.
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