Тренер Украины Ребров заявил, что Трубин заслужил сыграть на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции по итогам игры против сборной Словакии (2:1) объяснил, что заменил голкипера Андрея Лунина на Анатолия Трубина после первого матча Евро-2024 ради конкуренции.