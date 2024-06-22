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Тренер Украины Ребров заявил, что Трубин заслужил сыграть на Евро-2024

Тренер Украины Ребров заявил, что Трубин заслужил сыграть на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции по итогам игры против сборной Словакии (2:1) объяснил, что заменил голкипера Андрея Лунина на Анатолия Трубина после первого матча Евро-2024 ради конкуренции.

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