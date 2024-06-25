Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    А что будет с договорами после Путина? Ведь он не вечен...Сразу три неприят...
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Ресурс дедолларизации: золото заменяет американскую валюту по всему миру

Ресурс дедолларизации: золото заменяет американскую валюту по всему миру

Даже центробанки «коллективного Запада» хотят увеличить долю драгметалла в своих резервах Дмитрий Мигунов Центробанки богатых стран намерены скупать золото или во всяком случае ожидают роста доли драгоценного металла в резервах.

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