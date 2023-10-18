В Краснодарском крае полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся оформлением виз иностранцам

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России и ГУВМ МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Краснодарскому краю установили, что 30-летний гражданин Египта и 31-летняя жительница Краснодарского края организовали незаконную миграцию граждан в Российскую Федерацию.