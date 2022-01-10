Застройщик передаст городу семь детсадов и пять школ в Новой Москве

​Между городом и девелопером ГК «МИЦ» подписаны договоры о развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и благоустройства в трех жилых комплексах инвестора в Новой Москве, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.