Стройкомплекс Москвы

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Это способом строительства "человейников" без должного уровня социального, дорожного и другого обеспечения?Рекордные 7,4 млн...
  • Алексей Андреевич
    отлично!Продлен проект по...
  • галина
    Для кого строят жилье. Явно не для простых людей, которые не в состоянии купить даже однушку. Чем тут гордится.Пять жилых домов ...

Застройщик передаст городу семь детсадов и пять школ в Новой Москве

Застройщик передаст городу семь детсадов и пять школ в Новой Москве

​Между городом и девелопером ГК «МИЦ» подписаны договоры о развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и благоустройства в трех жилых комплексах инвестора в Новой Москве, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх