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В Карелии студенткам хотят выплачивать сто тысяч рублей за рождение ребенка

В Карелии студенткам до 25 лет хотят выплачивать 100 тыс руб за рождение ребенка В Законодательное собрание Карелии внесен законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка внесен, сообщает республиканский парламент.

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