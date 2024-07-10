В Карелии студенткам хотят выплачивать сто тысяч рублей за рождение ребенка

В Карелии студенткам до 25 лет хотят выплачивать 100 тыс руб за рождение ребенка В Законодательное собрание Карелии внесен законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка внесен, сообщает республиканский парламент.