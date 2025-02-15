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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»

«Мы не знаем возможностей Солари. Мало людей в России следящих за аргентинским футболом. Солари – это скорее креатура от Барко.

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