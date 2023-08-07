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От певицы Лиззо отписалось 220 тысяч человек после обвнинений в домогательствах

От певицы Лиззо отписалось 220 тысяч человек после обвнинений в домогательствах

Официальный аккаунт певицы Лиззо в Instagram потерял почти 220 тысяч подписчиков после того, как три бывших танцовщицы подали на нее в суд, обвинив в сексуальных домогательствах, враждебной рабочей обстановке и принуждении к участию в секс-шоу.

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