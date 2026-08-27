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Вести Севастополь

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Заксобрание Севастополя единогласно поддержало снижение налоговых ставок для бизнеса

Заксобрание Севастополя единогласно поддержало снижение налоговых ставок для бизнеса

Заксобрание Севастополя единогласно поддержало снижение налоговых ставок для бизнеса до 1% и 5%. На внеочередной сессии Заксобрание Севастополя приняло закон о снижении налоговых ставок для бизнеса — с действовавших ранее 4% и 10% до 1% и 5% соответственно.

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