Ефимов: по программе КРТ в ЮВАО реорганизуют семь бывших промзон

Свыше ста проектов находятся в реализации по программе комплексного развития территорий (КРТ). Тринадцать из них предполагают редевелопмент территорий семи бывших промышленных зон на юго-востоке Москвы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.