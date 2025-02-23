Ефимов: по программе КРТ в ЮВАО реорганизуют семь бывших промзон

Свыше ста проектов находятся в реализации по программе комплексного развития территорий (КРТ). Тринадцать из них предполагают редевелопмент территорий семи бывших промышленных зон на юго-востоке Москвы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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