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Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Гладбаха», «Бавария» сыграет с «Шальке» в субботу

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха в 15-м туре Бундеслиги. В субботу «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Вердером», «Бавария» – с «Шальке».

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