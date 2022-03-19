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Швентек выиграла 10-й матч подряд

Ига Швентек обыграла Симону Халеп на турнире в Индиан-Уэллс (7:6, 6:4). Полька продлила победную серию до 10 матчей и вышла во второй подряд финал WTA 1000.

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