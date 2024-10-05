Мошенники притворяются службами доставки, чтобы обмануть россиян

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Участились случаи, когда злоумышленники создают фейковые аккаунты в мессенджерах от якобы службы доставки и провоцируют горожан перейти на поддельный сайт доставки и ввести свои банковские данные.
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