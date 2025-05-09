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Свечников без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 1 бросок, 3 хита, 3 потери шайбы за 18:45 против «Вашингтона»

Форвард «Каролины» не отметился результативностью во 2-й игре серии 2-го раунда с «Вашингтоном» (1:3, 1-1).

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