Россиянам предложили рожать электриков и водить хороводы: резонансные новости недели

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Комментарии
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Олег Орлов
Минуточку... За перевозку наркотиков всего лишь депортация? А кто сроки отсиживать будет? Почему не как в Бангкок Хилтон. Перевез, отсиди, заплати штраф, и после погашения задолженностей выезд...
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