Россиянам предложили рожать электриков и водить хороводы: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Новая реальность Слова президента РФ Владимира Путина о новой элите России, которая должна прийти на смену олигархата, похоже, начинают обретать реальные очертания.
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