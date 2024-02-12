Боксер Джонсон рассказал, сколько в его гардеробе футболок с именем президента России

САМАРА, 12 февраля, ФедералПресс. Бывший американский боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство РФ и поселившийся в Самаре, признался, что в его гардеробе 12 футболок с именем или портретом российского президента.
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