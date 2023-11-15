Как не заболеть сахарным диабетом: Профессор назвала два главных правила

Врач, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова назвала начальные признаки сахарного диабета и рассказала, как не допустить заболевания этим недугом.
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