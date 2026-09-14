Роспотребнадзор ужесточил санитарный контроль на границах России

Эбола стала причиной ужесточения санитарного контроля на границах страны.Ситуацию с вирусом Эболы в интервью РИА Новости объяснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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