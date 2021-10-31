Редкие кадры охоты уссурийского тигра сделала фотоловушка

Далеко не каждая охота амурского тигра завершается для хищника удачно. Уникальные кадры одной из таких попыток, сделанных полосатым зверем в национальном парке "Бикин", попали в объектив фотоловушки, установленной в отдаленном районе ООПТ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр "Амурский тигр" Дальневосточный филиал.