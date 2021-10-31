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Редкие кадры охоты уссурийского тигра сделала фотоловушка

Редкие кадры охоты уссурийского тигра сделала фотоловушка

Далеко не каждая охота амурского тигра завершается для хищника удачно. Уникальные кадры одной из таких попыток, сделанных полосатым зверем в национальном парке "Бикин", попали в объектив фотоловушки, установленной в отдаленном районе ООПТ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр "Амурский тигр" Дальневосточный филиал.

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