Редкие кадры охоты уссурийского тигра сделала фотоловушка

Далеко не каждая охота амурского тигра завершается для хищника удачно. Уникальные кадры одной из таких попыток, сделанных полосатым зверем в национальном парке "Бикин", попали в объектив фотоловушки, установленной в отдаленном районе ООПТ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр "Амурский тигр" Дальневосточный филиал.
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