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К чему вдруг у Ирана появилось гиперзвуковое оружие

К чему вдруг у Ирана появилось гиперзвуковое оружие

102K прочитали На днях Иран представил свою гиперзвуковую ракету. С глубоким уважением отношусь к иранцам, но довольно сложно поверить, что Иран без посторонней помощи стал обладателем гиперзвукового оружия, обогнав при этом США и другие страны.

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Комментарии
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Лев Добрый
Да ладно вам, мы просто дали несколько ракет Ирану в аренду!😎😜👈👀
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21 час.
Александр Салтановский
Ну да, типа того, как в фильме &quot;Зелёный фургон&quot; давали самогон во временное пользование!
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20 час.

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