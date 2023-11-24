К чему вдруг у Ирана появилось гиперзвуковое оружие

102K прочитали На днях Иран представил свою гиперзвуковую ракету. С глубоким уважением отношусь к иранцам, но довольно сложно поверить, что Иран без посторонней помощи стал обладателем гиперзвукового оружия, обогнав при этом США и другие страны.
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