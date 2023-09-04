7 вещей, который поймут только те, кто учился в советской школе

Ирина52

Все зависело от того, как всё это организовывали взрослые. Стенгазету с 5 класса мы выпускали САМИ, и сами писали заметки, сами рисовали, что развивало способности. Политинформация у нас проводилась на 10 минут максимум,причем каждый озвучивал новость, которая ЕМУ показалась интересной (на классном часе). Темы для выступления в лекторской группе (с 6 класса - у сверстников, или у младших,а с 9 - в любом классе школы) выбирали САМИ РЕБЯТА. Я ,семиклассница, подготовила материал про Вольфа Мессинга. В виде исключения меня пускали и в старшие классы. Слушали с интересом. На сельхозработы нас возили на один день, не больше, на уборку картошки на песчаных почвах, ее копала техника, а мы только собирали. Нас ставили по несколько человек в ряд и записывали количество ведер у каждого, не для оплаты,а в качестве соревнования. Это было было достаточно легко и весело. А в конце был костер с печеной картошкой. Так что воспоминания о школе , где действительно РАБОТАЛА система Макаренко и было самоуправление, светлые.