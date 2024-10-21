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Царьград

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В СВО может вступить армия Южной Кореи. Названо условие

В СВО может вступить армия Южной Кореи. Названо условие

Армия Южной Кореи может выступить на стороне Киева в спецоперации. Названо условие, при котором южнокорейские военные отправятся на линию боестолкновения украинского конфликта.

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