Вучич сообщил о 56 пострадавших в ходе протестов в Белграде

В ходе протестов в Белграде в субботу пострадали 56 человек. Об этом 15 марта сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на пресс-конференции, трансляцию которого вел телеканал РТС.
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