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Царьград

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Curiosity обнаружил на Марсе загадочные неглубокие ямки

Curiosity обнаружил на Марсе загадочные неглубокие ямки

Марсоход Curiosity нашел на поверхности Марса странные широкие ямки у горы Шарп. Ученые пока не смогли объяснить их происхождение, но продолжают изучать данные и строить модели, чтобы понять, какие геологические процессы привели к этим образованиям.

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