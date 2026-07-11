Хоссейн Вафаей и Лэй Пэйфань вышли в третий этап Championship League 2026

Хоссейн Вафаей и Лэй Пэйфань прошли в третий этап турнира Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 2-й этап, группы C, D Трансляции, расписание - 2-й этап, группы А, В Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 1, 32 Хоссейн Вафаей и Лэй Пэйфань пробились в решающий этап турнира Championship League 2026 в Лестере.