Измените взгляд на мир: эти ошибки мышления крадут ваше счастье

Единого ответа на вопрос, в чем же заключается счастье, просто не существует. Каждому радость и теплые эмоции дарят совершенно разные вещи: семья, успешная карьера, творчество, путешествия… Однако несчастливые люди друг на друга вполне похожи.
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