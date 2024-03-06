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Военное обозрение

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Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии

Трамп победил в большинстве штатов, где проходило голосование в рамках «супервторника», и должен стать кандидатом от Республиканской партии

Трамп одержал победу в 11-ти штатах в рамках голосования в «супервторник».

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