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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если я не стреляю 0-0 в спринте, брею голову». Серохвостов поспорил с тренером сборной по стрельбе

Он пообещал побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте.  «Спор с тренером сборной по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем: я стреляю 0-0 в спринте – он бреет голову, если я не стреляю 0-0, брею голову я», – написал в соцсети Серохвостов.

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