«Если я не стреляю 0-0 в спринте, брею голову». Серохвостов поспорил с тренером сборной по стрельбе

Он пообещал побрить голову, если допустит хоть один промах в спринте. «Спор с тренером сборной по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем: я стреляю 0-0 в спринте – он бреет голову, если я не стреляю 0-0, брею голову я», – написал в соцсети Серохвостов.