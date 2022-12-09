62ИНФО | Новости Рязани

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Лунин
    И дело даже не в этом конкретном случае. В принципе. Одни жируют, других из-за них убивают.Проверяющему воен...
  • Аркадий Лунин
    На одной чаше весов - гибель наших ребят, на другой - свобода и благосостояние жулья из Минобороны. Только законченна...Проверяющему воен...
  • Гость
    Когда уже они все нажрутся.Проверяющему воен...

Администрация Рязани признала наличие бракованных уличных светильников

Администрация Рязани признала наличие бракованных уличных светильников

В ответ на жалобу на проблемы с освещением администрация прокомментировала, что может быть возможной причиной: "Причинами отсутствия освещения может быть пережатый или недожатый зажим, дефекты провода, который замыкает сеть, бракованный светильник".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх