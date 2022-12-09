Администрация Рязани признала наличие бракованных уличных светильников

В ответ на жалобу на проблемы с освещением администрация прокомментировала, что может быть возможной причиной: "Причинами отсутствия освещения может быть пережатый или недожатый зажим, дефекты провода, который замыкает сеть, бракованный светильник".
В ответ на жалобу на проблемы с освещением администрация прокомментировала, что может быть возможной причиной: "Причинами отсутствия освещения может быть пережатый или недожатый зажим, дефекты провода, который замыкает сеть, бракованный светильник".
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