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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» и Уокер согласовали контракт. «Ман Сити» может отпустить его в аренду с правом выкупа, а не расторгнуть контракт

«Россонери» достигли соглашения с защитником и сейчас согласовывают детали с «Манчестер Сити», сообщает Джанлука Ди Марцио.

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