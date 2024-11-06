ВС РФ продвинулись на Купянском направлении и заняли большую часть Колесниковки Российским войскам удалось продвинуться к югу от Купянска в Харьковской области.
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ВС РФ продвинулись на Купянском направлении и заняли большую часть Колесниковки Российским войскам удалось продвинуться к югу от Купянска в Харьковской области.
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