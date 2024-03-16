Ход голосования на выборах Президента РФ в Ивановской области оценивают международные наблюдатели

Ход голосования на выборах Президента РФ в Ивановской области оценивают международные наблюдателиПо приглашению ЦИК России в регионе работает представитель международного наблюдательного сообщества Ненад Станкович из Сербии.
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