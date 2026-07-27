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Новости для Фанов

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Как мы дружим вопреки сцене: личный взгляд на союзы, проверенные десятилетиями

Как мы дружим вопреки сцене: личный взгляд на союзы, проверенные десятилетиями

Признаюсь честно: я долго сомневалась, прежде чем взяться за этот материал. Слишком уж много скепсиса витает вокруг самой идеи женской дружбы, а когда речь заходит об актерской среде, градус недоверия и вовсе зашкаливает.

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