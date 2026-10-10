Подарок Трампа на день рождения Путину

Дональд Трамп вчера поздравил Владимира Владимировича с днём рождения, сняв санкции с русской «дизельки».
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