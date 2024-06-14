Дедушка и две внучки погибли на пожаре в поселке Кузино

Сегодня ночью в поселке Кузино на пожаре погибли мужчина и две маленькие девочки – его внучки. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина был хозяином сгоревшего дома, внучки приехали к нему погостить.
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