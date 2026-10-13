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Татар-информ

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Объем госзакупок в Татарстане за восемь месяцев вырос на 12%, до 349 млрд рублей

Объем госзакупок в Татарстане за восемь месяцев вырос на 12%, до 349 млрд рублей

Объем государственных закупок в Татарстане за январь – август 2026 года вырос на 12% и достиг 349 млрд рублей.

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