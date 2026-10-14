Владелец: Артем АбрамянПрофессия: автор просветительского блога о МосквеВозраст: 33 годаСтаж вождения: 13 лет По работе я связан с гуманитарной сферой, плюс веду собственный блог о жизни и событиях Москвы, поэтому машина используется постоянно: ….