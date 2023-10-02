Какая ответственность предусмотрена в Тульской области за оставление места ДТП, и когда это сделать можно | ТСН24

За оставление места ДТП можно получить не только большой штраф, но и уголовное наказание. В беседе с Тульской службой новостей инспекторы ГИБДД рассказали, как часто жители областной столицы оставляют место аварии, сколько нарушителей удается привлечь к ответственности и почему в некоторых случаях можно уехать без уведомления сотрудников полиции.