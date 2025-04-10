Противотанковое ружье и миномет обнаружены у калужской деревни

Противотанковое ружье и миномет времен Великой Отечественной войны обнаружены спасателями в перелеске у деревни Колосово Ульяновского района Калужской областиПротивотанковое ружье и миномет времен Великой Отечественной войны обнаружены спасателями в перелеске у деревни Колосово Ульяновского района Калужской области.