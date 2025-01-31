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Адвокат Кузнецов: Подмосковные дачники и домовладельцы беззащитны перед изъятием участков по КРТ

Владельцы частных домов в ближнем Подмосковье, подпадающих под критерии сноса по программе комплексного развития территорий (КРТ), никак не смогут защититься от изъятия их имущества, поскольку данный механизм носит, по сути, принудительный характер.

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