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СООБЩЕНИЯ-Факты

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  • Владимир Алтайцев
    Говно  статьчя. Автор так  легко говорит о Третьей Мировой, как будто  это   поездка на сафари. ТМВ в случае приммене...09.10.23==ОДНОМ "...
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09.10.23==ОДНОМ "САРМАТЕ" – 500 ХИРОСИМ: ОРУЖИЕ НАТО НЕ ВЫДЕРЖИТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

ЗАПУСК МБРВ ОДНОМ "САРМАТЕ" – 500 ХИРОСИМ: ОРУЖИЕ НАТО НЕ ВЫДЕРЖИТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ Какое вооружение есть у армии России и стран НАТО и кто чем ответит в случае полноценного конфликта? Разбирался Царьград.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Говно  статьчя. Автор так  легко говорит о Третьей Мировой, как будто  это   поездка на сафари. ТМВ в случае примменения ЯО или даже ТЯО сотрёт мировую цивилизацию, вбив  её чуть ли не в каменный  век. Жалкие  выжившие  толпы  людей, смертельно больных будут шариться  на обломках городов в поисках пищи. Исчезнут электричество и прочие  прелести. А главное - исчезнут носители  знаний  , которые смогли бы восстановить хоть что-то. А уж подсчёт армий  НАТО с США и России вызывает  лишь  недоумение. Ага, в США армия  всего 1,9 миллиона. Но в одних только США  350 миллионов человек. Значит, США    могут поставить под ружьё  спокойно  30 миллионов человек плюс Западная Европа  выставит не меньше. Итого, как минимум  60-70 миллионов человек против  ВС РФ, в которых  максимум 25 миллионов  может быть. Расчёты самые приблизительные . Потому  и не надо развязывать ТМВ,
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