09.10.23==ОДНОМ "САРМАТЕ" – 500 ХИРОСИМ: ОРУЖИЕ НАТО НЕ ВЫДЕРЖИТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Владимир Алтайцев

Говно статьчя. Автор так легко говорит о Третьей Мировой, как будто это поездка на сафари. ТМВ в случае примменения ЯО или даже ТЯО сотрёт мировую цивилизацию, вбив её чуть ли не в каменный век. Жалкие выжившие толпы людей, смертельно больных будут шариться на обломках городов в поисках пищи. Исчезнут электричество и прочие прелести. А главное - исчезнут носители знаний , которые смогли бы восстановить хоть что-то. А уж подсчёт армий НАТО с США и России вызывает лишь недоумение. Ага, в США армия всего 1,9 миллиона. Но в одних только США 350 миллионов человек. Значит, США могут поставить под ружьё спокойно 30 миллионов человек плюс Западная Европа выставит не меньше. Итого, как минимум 60-70 миллионов человек против ВС РФ, в которых максимум 25 миллионов может быть. Расчёты самые приблизительные . Потому и не надо развязывать ТМВ,