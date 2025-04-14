Шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» состоялось! Так наша радиостанция отметила свой 32 день рождения. Более 20-ти наших любимых артистов исполнили в Кремле свои лучшие песни в неожиданных дуэтах в сопровождении Симфонического оркестра.